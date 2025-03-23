مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تزور إسرائيل ورام الله الاثنين

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس نيتها زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بما فيها رام الله غدًا الاثنين.



وقالت كالاس إنها ستزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة غدًا الاثنين، لحث الفلسطينيين على استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على الفور.



وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين سيلتقي بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية للضغط من أجل "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى".