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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عيد الفطر المبارك.. أسوان تكثف جهود النظافة والتطوير ورفع الإشغالات

أسوان تكثف جهود النظافة
أسوان تكثف جهود النظافة والتطوير ورفع الإشغالات
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تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهودها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية للإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.

أسوان تكثف جهود النظافة والتطوير ورفع الإشغالات استعداداً لعيد الفطر المبارك

جهود النظافة العامة والتطوير على مدار اليوم بالمراكز والمدن 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنفيذ أعمال جرد الأتربة ، ورفع كفاءة النظافة العامة وتهذيب الأشجار بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والداخلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة للإشغالات عبارة عن تندات ، علاوة على القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

بينما تم فى نفس الوقت تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن ، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والشوارع والميادين.

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