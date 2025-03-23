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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يعلن شن ضربة جوية ناجحة ضد قوات روسيا في توريتسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، شن قواته الجوية هجومًا ناجحًا على تجمع القوات الروسية في مدينة توريتسك بمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى نجاح الضربة وتدمير موقع القوات الروسية.

 وأشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" - إلى أن "الضربة أدت إلى القضاء على أفراد روس، بمن فيهم مجموعات هجومية ومشغلو طائرات بدون طيار"، موضحة أنه لا تزال الأرقام النهائية للخسائر البشرية قيد التحديد، فإن تدمير قوات العدو وملاجئها يُضعف بشكل كبير القدرات العسكرية الروسية في قطاع توريتسك.


وأضاف البيان: "تظل قوات الدفاع الأوكرانية مستعدة للتحرك بحزم للقضاء على أي تهديدات يُشكلها المحتلون على سلامة الشعب الأوكراني".
 

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