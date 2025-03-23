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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أكثر من 50 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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أعنلت وزارة الصحة في قطاع غزة تجاوز حصيلة الشهداء في غزة حاجز الخمسين ألف فلسطيني، مؤكدة أنه مع ذلك فإن حرب إسرائيل لا تظهر أي علامات على التباطؤ، مع استمرار الخطط لتوسيع احتلالها بشكل أعمق في القطاع الفلسطيني وتعزيز الجهود الرامية إلى تهجير سكانه قسراً خارج المنطقة.

وقالت إن 50021 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 113274 منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت الوزارة عن استشهاد 41 شخصًا على الأقل وإصابة 61 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ 18 مارس، حين استأنفت إسرائيل قصفها على القطاع، بلغ 673 فلسطينيا.

وأثار استئناف الغارات الجوية والعمليات البرية التي دمرت غزة دعواتٍ لوقف إطلاق النار من دول عربية وأوروبية. وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا يدعو إسرائيل إلى إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية.

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