مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: مصر شريك استراتيجي ونثمن جهودها لاستقرار المنطقة

أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، عن سعادتها بزيارة مصر ولقائها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مشيدة بحفاوة الاستقبال.

وأكدت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الخارجية المصري، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المباحثات تناولت العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلى جانب القضايا الإقليمية الملحة.

وأشارت إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان، موضحة أن اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية، التي وُقعت العام الماضي، أسهمت في تعميق العلاقات الثنائية.

وأوضحت أن التعاون بين الجانبين يشمل مجالات متعددة، مثل العلاقات السياسية، والتجارة، والهجرة، والأمن، والتعليم، مؤكدة تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التطورات الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.