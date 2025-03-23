منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مصلين في النيجر

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم /الأحد/، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في قرية فامبيتا، التابعة لبلدية تيرا، في النيجر، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) - عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي ارتُكِبت في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر حكومةً وشعبًا، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد طه تضامن المنظمة الكامل مع النيجر وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله، ودعمها لجهود الحكومة النيجيرية لمواجهته

