وزير الخارجية: نجحنا في إطلاق سراح 35 محتجزا بغزة

الأحد 23/مارس/2025 - 04:47 م

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة خفض حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، داعيًا إلى التوقف الكامل عن استهداف السفن وضمان حرية الملاحة الدولية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كلاس، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزام جميع الأطراف بمبادئ السلام والاستقرار.

وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية في غزة، أعلن عبدالعاطي نجاح مصر في إطلاق سراح 35 محتجزًا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية بشرط توافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف المعنية.

وأضاف، نرفض استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار هي الحل الواقعي الوحيد.

كما أكد الوزير ضرورة وجود سلطة شرطية على أرض الواقع في غزة، تتولى مسئولية فرض الأمن والنظام، مشددًا على أهمية الاستفادة من عناصر الشرطة الفلسطينية في هذا السياق لضمان الاستقرار.