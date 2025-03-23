ضبط 255 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم خلال 5 أيام.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري 2025 من ضبط عدد 2 مركز تجميل ببندر الفيوم غير مرخص وتقوم المسؤولة عنه بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

كما تم ضبط عدد 214 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجله بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وغير صالحه للاستخدام الآدمي ويوصي بإعدامها طبقا لمحضر الفحص المعد بمعرفة هيئة الدواء المصرية- 10 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنه الشيكارة 50 كجم علي أحد التروسيكلات بدائرة مركز الفيوم - 5463 كجم زيت طعام مستعمل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمي معبأ في تنكات علي سيارة نصف نقل بناحيه مركز طاميه- ١٩٠٠ كيلو جرام بن قهوه مطحون ومعبأة داخل شكائر مختلفة الأشكال بدون علامات وبيانات او فواتير تدل على جهة المنشأة مجهول المصدر- سيارة ربع نقل محمله ب 1800 كيلو جبنه مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 15شيكارة سماد يوريا المحظور بيعه وتداوله في السوق السوداء-40 كيلولحوم فاسده ومصابه بالحمة واليرقان الناتجة عن مرض معدي طبقاً لما جاء بتقرير الطب البيطري- تجميع ١٠ شكائر دقيق بلدي مدعم- 208 كجم حلاوة طحينيه غير صالحه للاستهلاك الادمي ومجهولة المصدر -1250 كجم سمسم غير مدون عليه تاريخ الانتاج أو الصلاحية أو اي بيانات وتم التحفظ على المضبوطات- 65 كجم كبده مجمده ولحوم مجمده فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني لانتهاء مدة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج المدون عليها وكذا التقرير الطبي البيطري- سلع غذائية منتهية الصلاحية ٢٨٠عبوه- 210 علبة سجائر صينى غير مصرح بتداولها و بدون فواتير تدل على مصدرها وذلك باحد محلات البقاله - ١٢٠ كيلو جرام مقرمشات وسناكس -١٥ كيلو جرام فول سوداني بالخلطة منتهي الصلاحية - سلع غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية 185 عبوة- 170 كجم زيت طعام مجهول المصدر معبأ داخل جراكن بلاستيكية غير مدون عليها أي علامات او بيانات تدل على مصدرها او تاريخ الانتاج او مدة الصلاحية- ١٠٢ جالون بويات ودهانات منتهي الصلاحية- تروسيكل محمل ب 15 شيكارة دقيق بلدى مخابز زنه 50 كيلو جرام .

كما تم تحرير عدد 144 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين.

كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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