رمضان حول العالم| في عمان: تقاليد عريقة وأجواء روحية تملأ الأرجاء

يتميز الشعب العماني بطيبته وأخلاقه العالية، حيث يُعرف بتواضعه وتمسكه بالعادات والتقاليد، ما يجعل رمضان لديهم تجربة فريدة.

تتزين الأسواق في سلطنة عمان قبل حلول الشهر الكريم، إذ يزدحم الناس لشراء التمر والمكسرات والتوابل العمانية المميزة.

وفي بيوت العمانيين، تكون الاستعدادات لاستقبال الضيوف على قدم وساق، حيث يُعد الكرم جزءاً أساسياً من تقاليد رمضان.

مع قدوم رمضان، تعم الأجواء الروحانية، وتُضاء المساجد ويصدح الأذان، ويحرص الجميع على صلاة التراويح وقيام الليل.

ومن أبرز العادات الرمضانية في عمان احتفالية "القرنقشوه"، حيث يرتدي الأطفال الملابس التقليدية، ويجوبون الشوارع يغنون ويجمعون الحلوى والمكسرات من الجيران.

تتنوع المائدة العمانية في رمضان، حيث يتميز طبق "الهريس" بكونه وجبة أساسية على الإفطار، بالإضافة إلى المعجنات والحلوى العمانية الشهية المصنوعة من النشا والمكسرات والزعفران.

وبعد الإفطار، يجتمع العمانيون في المجالس الرمضانية التي تمثل أماكن تجمع العائلات، وتُستكمل الجلسات الدينية والسهرات حتى السحور.

بهذا، تظل سلطنة عمان واحدة من أبرز الوجهات التي تنبض بروح رمضان، حيث يلتقي الماضي بالحاضر في أجواء من المحبة والتآلف.

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