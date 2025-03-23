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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المنشاوي يتابع امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسيوط الأهلية

ويؤكد على دعم الطلاب وانضباط اللجان..

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 في إطار حرص جامعة أسيوط على ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، تابع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، والتي تُعقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

ووجه الدكتور المنشاوي بضرورة تواجد مديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس خلال فترات الامتحانات، للتأكد من مطابقة الامتحانات للمعايير الأكاديمية، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للطلاب داخل اللجان، مع الحفاظ على انضباط وهدوء اللجان. كما أكد على سرعة إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

 وفي سياق متصل، قام الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، بجولة تفقدية صباح اليوم الأحد 23 مارس، لمتابعة سير الامتحانات، برفقة الدكتور أحمد علام، مدير برنامج العلوم المالية والإدارية. وشملت الجولة متابعة امتحانات الميد تيرم لبرنامجي نظم معلومات الأعمال، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية.

 وأشاد الدكتور نوبي حسن بانضباط العملية الامتحانية، التي انطلقت في 19 مارس وتستمر حتى 26 مارس 2025، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير وفق الإجراءات المخططة مسبقًا، سواء من حيث تجهيز القاعات وأماكن انعقاد اللجان، أو توفير عدد كافٍ من المراقبين والملاحظين من العاملين بالجامعة، إلى جانب تأمين اللجان بالخدمات المعاونة، بما في ذلك أفراد الأمن، واللجنة الطبية، واللجنة القانونية، وعمال الخدمات.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد المنشاوي الرعاية اللازمة العملية الامتحانية