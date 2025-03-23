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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الداخلية التركية: إقالة رئيس بلدية إسطنبول واثنين من رؤساء البلديات

أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاحد، عزل أكرم إمام أوغلو من منصب رئيس بلدية إسطنبول، بالإضافة إلي اثنين من رؤساء البلديات من مناصبهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.


وذكرت الوزارة في بيان، ان " الوزارة عزلت أكرم إمام أوغلو من منصب رئيس بلدية إسطنبول".

وطلب الادعاء من المحكمة حبس أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس، رجب طيب أردوغان، وأربعة من مساعديه على ذمة المحاكمة، وفقًا لما ذكره مكتبه ونقلته وكالة رويترز للأنباء، وكان إمام أوغلو قد خضع للاستجواب في المحكمة، السبت، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية الأسبوع الماضي بعضًا من أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من عقد.

وزارة الداخلية التركية أكرم إمام أوغلو بلدية إسطنبول