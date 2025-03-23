الداخلية التركية: إقالة رئيس بلدية إسطنبول واثنين من رؤساء البلديات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاحد، عزل أكرم إمام أوغلو من منصب رئيس بلدية إسطنبول، بالإضافة إلي اثنين من رؤساء البلديات من مناصبهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



وذكرت الوزارة في بيان، ان " الوزارة عزلت أكرم إمام أوغلو من منصب رئيس بلدية إسطنبول".

وطلب الادعاء من المحكمة حبس أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس، رجب طيب أردوغان، وأربعة من مساعديه على ذمة المحاكمة، وفقًا لما ذكره مكتبه ونقلته وكالة رويترز للأنباء، وكان إمام أوغلو قد خضع للاستجواب في المحكمة، السبت، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية الأسبوع الماضي بعضًا من أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من عقد.