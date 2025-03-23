حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية بدمياط

أعلن ياســر عمـــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، عن حركة تنقلات واسعة بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بناءً على قرار الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط حيث شملت تعيين سمير الجمل مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية بعد ان كان مديرا لإدارة دمياط التعليمية وتعيين بكر عيد مديرا للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط بعد ان كان مديرا لإدارة دمياط التعليمية ومحمد رجب مديرا لإدارة الروضة التعليمية وعصام الراوي مديرا لإدارة دمياط التعليمية .

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المحافظ لتمكين الشباب وضخ دماء جديدة في شرايين التعليم، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التربية والتعليم في بناء مستقبل المحافظة.

وأشار عماره، إلى أن هذه التنقلات تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات المتاحة، ورفع مستوى الأداء في الإدارات التعليمية، بما يصب في مصلحة الطلاب والعملية التعليمية بشكل عام.

وأضاف، أن المحافظ يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، ويسعى دائمًا إلى تطويره والارتقاء به، من خلال توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، ان هناك متابعة مستمرة للحضور والغياب في مدارس محافظة دمياط على مستوى الإدارات التعليمية العشرة حيث تم إصدار توجيهات إلى مديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء، ومسؤولي المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية لمتابعة الحضور والانصراف والتواجد خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد وكيل الوزارة، على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي، كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.