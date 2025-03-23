جامعة الفيوم تنظم مسابقة بعنوان "السيرة النبوية من الولادة حتى الوفاة"

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بجامعة الفيوم، بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة "السيرة النبوية من الولادة حتى الوفاة" على مستوى كليات الجامعة، بحضور وتحكيم الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من الطلبة والطالبات المشاركين بالمسابقة، وذلك اليوم الأحد بكلية دار العلوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور وائل طوبار أن هذه المسابقة ليست مجرد منافسة علمية، بل هي فرصة لقراءة السيرة النبوية بعمق والاستفادة من الدروس والعبر التي تقدمها بهدف قراءة السيرة والتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كمنهج حياة واتخاذه قدوة واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة.

وأضاف أن حقيقة الإسلام كاملاً تجسدت في شخص النبي "محمد" صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة النبوية مليئة بالمواقف الإنسانية العظيمة، والغزوات التي تحمل دروسًا في القيادة والحكمة، والتحديات التي واجهت الدعوة والتي تعلمنا الصبر والإصرار."

وأوضح أن المسابقة تنافسية لحصد (٥) مراكز من الطلاب والتي تشمل مراحل مختلفة من السيرة النبوية، بما في ذلك فترة ما قبل النبوة طفولة النبي وشبابه، والفترة المكية وبداية الدعوة، وفترة المدينة والهجرة التي شهدت تأسيس الدولة الإسلامية.

كما تتناول المسابقة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوات التي خاضها، والتحديات والمشاكل التي واجهها خلال دعوته، وسياقها القرآني بالإضافة إلى الأحداث التاريخية التي تناولتها تلك الفترة.

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