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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر

هانر شاكر وطارق الشناوى
هانر شاكر وطارق الشناوى
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قررت المحكمة الاقتصادية  محاكمة الناقد الفني طارق الشناوي في الدعوى المقامة ضده من الفنان هاني شاكر، والتي يتهمه فيها بالإساءة إليه وتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 26 أبريل المقبل للحكم.

تعود القضية إلى مقال نشره طارق الشناوي في 18 يناير 2022، انتقد فيه قرارات هاني شاكر خلال فترة توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، خاصة المتعلقة بمطربي المهرجانات، حيث اعتبر الشناوي أن هذه القرارات أدت إلى حالة من العشوائية في المشهد الفني، منتقدًا إلزام المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.

بالإضافة إلى المقال، ظهر الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، وهو ما اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المحكمة الاقتصادية الناقد الفني طارق الشناوى الفنان هاني شاكر