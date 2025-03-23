سعر الذهب اليوم 23 مارس 2025

استقرت اسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات نهاية اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بعد زيادة طفيفة سجلها أمس داخل محلات الصاغة المختلفة مقدارها 10 جنيهات في الجرام الواحد.

بلغ سعر عيار 21 نحو 4260 جنيها للبيع و 4280 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4868 جنيها للبيع و 4891 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 18 نحو 3651 جنيها للبيع و 3668 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2840 جنيها للبيع و 2853 جنيها للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.08 ألف جنيه للبيع و 34.34 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 3023 دولار للبيع و 3024 دولار للشراء.