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الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 23 مارس 2025

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقرت اسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات نهاية اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بعد زيادة طفيفة سجلها أمس داخل محلات الصاغة المختلفة مقدارها 10 جنيهات في الجرام الواحد.

بلغ سعر عيار 21 نحو 4260 جنيها للبيع و 4280 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4868 جنيها للبيع و 4891 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 18 نحو 3651 جنيها للبيع و 3668 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2840 جنيها للبيع و 2853 جنيها للشراء .

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.08 ألف جنيه للبيع و 34.34 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 3023 دولار للبيع و 3024 دولار للشراء.

سعر عيار 21 سعر عيار 24 اليوم سعر عيار سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب