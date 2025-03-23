جامعة الفيوم تنظم مسابقة "حفظ القرآن الكريم لطلاب الجامعة وذوي الهمم"

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بجامعة الفيوم، بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة "حفظ القرآن الكريم لطلاب الجامعة وذوي الهمم" على مستوى كليات الجامعة، بحضور وتحكيم الدكتور علي محمد عفيفي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وعدد من الطلبة والطالبات المشاركين بالمسابقة، وذلك اليوم الأحد، بكلية دار العلوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من الجدير بالذكر أن المسابقة تستمر خلال الفترة من الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ وحتى الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ وتهدف إلى اختيار ثلاثة مراكز من الطلبة والطالبات في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ نصف القرآن الكريم، وتنص قواعد التحكيم على الحفظ، والتجويد، والمتشابهات، وحسن الصوت، وإتقان أحكام التلاوة.

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