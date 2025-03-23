وزير الرياضة يتفقد أعمال التطوير بمركز شباب الشرابية تمهيداً لافتتاحه

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير بمركز شباب "الشرابية" بمحافظة القاهرة، تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب افتتاح مركز شباب "محمد صلاح" بمسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية.

وتتضمن أعمال التطوير بمركز شباب الشرابية إنشاء ملعبين خماسي، وحمام سباحة، وصالة متعددة، ومسرح، غرفة خلع ملابس، ومبنى إدارى".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن أعمال التطوير تشمل تحسين المنشآت الرياضية والبنية التحتية داخل المركز، بما يساهم في توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن المركز سيكون منارة للشباب في منطقة الشرابية، ويخدم الشباب في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تعزيز دور مراكز الشباب في تنمية قدرات الشباب على مستوى جميع المحافظات، موضحاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير فرص متنوعة تساهم في تنمية مهارات الشباب واكتشاف مواهبهم.

وفي ختام الزيارة، أثني وزير الشباب على التقدم المحرز في أعمال التطوير، مؤكداً على أن افتتاح المركز خلال الفترة المقبلة سيكون خطوة هامة نحو تفعيل دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع.