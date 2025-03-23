ننشر أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بـ"تربية الأقصر".. صور

نظّمت كلية التربية بالأقصر المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم، احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وريادة الدكتور وليد محمد عبد الله، عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور محمد عطا نجدي، منسق الأنشطة الطلابية.

الفائزة بالمركز الأول

أقيمت المسابقة، بمشاركة واسعة من طلاب الكلية، وتحت إشراف رعاية الشباب واتحاد طلاب كلية التربية، وقد سادت أجواء روحانية خلال المسابقة، حيث تنافس الطلاب والطالبات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفق أحكام التجويد.

أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية بكلية التربية بالأقصر

وتنشر "البوابة نيوز" أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم والتي جاءت كالتالي:

المركز الأول: الطالبة بسملة محمد نور (حفظ القرآن الكريم كاملاً).

المركز الثاني: الطالبة زينب محمد النوبي (حفظ ثلاثة أرباع القرآن).

المركز الثالث: الطالبة رانيا محمد أحمد (حفظ نصف القرآن الكريم).

المركز الرابع: الطالبة هند إبراهيم أحمد (حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم).

المركز الخامس (مناصفةً): الطالبتان أسماء علي العزب وإسراء عاشور أحمد (حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم).

وأعربت اللجنة المنظمة عن سعادتها بالمستوى المتميز للمشاركين، مثنية على جهود الجامعة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز القيم الدينية وتشجع الطلاب على حفظ كتاب الله.

من جانبها، أشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بالمسابقة التي تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية الهادفة، مؤكدة أن دعم حفظة القرآن الكريم يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في تعزيز الهوية الدينية والثقافية للطلاب.

كما أشادت رئيس الجامعة بمستوى المشاركين، ووجهت الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المبارك، مشددة على استمرار الجامعة في رعاية مثل هذه الفعاليات التي تثري الحياة الجامعية وتعزز القيم الأخلاقية بين الطلاب.

فيما عبّر الدكتور وليد عبد الله، عميد الكلية، عن فخره واعتزازه بالطلاب الفائزين، مشيدًا بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى المتميز، مؤكدًا حرص الكلية على تكريم الفائزين خلال الملتقى السنوي الأول لكلية التربية في شهر أبريل المقبل، حيث سيتم منحهم شهادات تقدير معتمدة ومبالغ مالية قيمة تقديرًا لجهودهم.

وتكونت لجنة التحكيم، من الشيخ محمود أحمد يوسف من إدارة وعظ الأقصر، فيما تولى مكتب رعاية الشباب بالكلية واللجنة العلمية باتحاد الطلاب تنظيم المسابقة والإشراف عليها، كما شارك في الاحتفاء بالطلاب الفائزين، عدد من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري بالكلية.

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.34 AM (1)

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.34 AM

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.33 AM (2)

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.33 AM (1)

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.33 AM

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.32 AM (3)

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.32 AM (2)

WhatsApp Image 2025-03-23 at 11.57.32 AM