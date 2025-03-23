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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يؤكد ضرورة التحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على غزة

الدكتور بدر عبد
الدكتور بدر عبد العاطي
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن ناقش مع ممثلة الاتحاد الأوروبي القضية الفلسطينية واستعرضنا الجهود المصرية المكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لاستعادة التهدئة في غزة، لافتا إلى أكد ضرورة التحرك بسرعة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على غزة.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع المحتجزين هو العودة لمائدة التفاوض والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، معلقا: أكدت ضرورة تدشين أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملا في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع: أكدت ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة ونثمن الموقف الأوروبي تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

واستضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
 

غزة الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة