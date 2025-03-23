موعد إجازة عيد الفطر للموظفين.. تعرف عليها

ينتظر العاملون موعد إجازة عيد الفطر 2025 مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يحصل الموظفين في مصر على إجازة تصل إلى 3 أيام متتالية حتى الآن بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لقانون العمل.



موعد عيد الفطر المبارك 2025 في مصر فلكيًا

وفقا لبيان معهد الفلك الدولي سوف تكمل معظم الدول العربية والإسلامية شهر رمضان 30 يوما، وبالتالي سيكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الإثنين 31 مارس 2025 ميلاديًا، في كل من: (مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، الأردن، فلسطين، أغلب الدول الإسلامية الأخرى).

وأوضح المعهد في بيانه، أنه رغم استحالة رؤية الهلال يوم السبت، قد تعلن بعض الدول التي تعتمد على الرؤية الشرعية دون التحقق العلمي الدقيق، أن الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر 2025، كما حدث في سنوات سابقة، بسبب شهادات وهمية أو سوء تقدير للرؤية.

موعد عيد الفطر المبارك 2025

بينما صرح معهد البحوث الفلكية المصري، عن عيد الفطر 2025 بحسب حساباته الفلكية، حيث يوافق يوم الأحد 30 مارس 2025، ليكون بذلك يوم السبت 29 مارس هو المتمم لشهر رمضان 2025، ولكن ينتظر موعد تحري رؤية هلال شهر شوال في مصر بعد مغرب يوم السبت 29 مارس 2025 لتحديد موعد عيد الفطر بشكل قاطع.

متى إجازة عيد الفطر 2025؟

يتظر المواطنون قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، بينما إجازات القطاع الخاص فيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.