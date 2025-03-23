وزير الخارجية: تم الاتفاق على عقد القمة المصرية - الأوروبية الأولى خلال العام الجاري

الأحد 23/مارس/2025 - 04:00 م

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه تم الاتفاق على عقد القمة المصرية - الأوروبية الأولى خلال العام الجاري.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أنه تم الاتفاق على مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو.



وتابع: نتوقع التصويت على صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر قريبا.



وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



واستضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

