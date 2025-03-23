توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مجانا على المستحقين بقرى ومراكز الفيوم

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توزيع عدد (2000) كرتونة مواد غذائية على الاسر الاولى بالرعايا بقرى العامرية ومناشي الخطيب واللاهون بمركز الفيوم، وقريتي السلام والوابور بمركز إطسا، وقرية عفيفي بمركز طامية، وقريتي قارون وحمزاوى بمركز يوسف الصديق.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال توزيع تلك المساعدات.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن التوزيع جاء بعد إجراء بحوث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر المستحقة، حيث ان الجمعية بصدد مواصلة عدد من الأنشطة الأخرى خلال الشهر الكريم منها تنظيم قوافل طبية، وتوزيع المساعدات واللحوم وغيرها من الأنشطة.



وأكد أن التوزيع تم على المستحقين فى منازلهم حفاظا على كرامتهم وتحقيقا للهدف الاسمى من التوزيع وهو تقديم الدعم المتكامل عينينا، مضيفًا أن جميع الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.



يذكر أن الجمعية بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.

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