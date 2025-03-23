رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الورش الإنتاجية

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، زيارة تفقدية للورش الإنتاجية والتعليمية بكلية التكنولوجيا التطبيقية، للاطمئنان على جاهزيتها وكفاءة تشغيل الماكينات، وذلك في إطار حرصه على تطوير العملية التعليمية وتعزيز الجوانب التطبيقية.

هذا وكان في استقبال رئيس الجامعة ، الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ حمدي عبد الخالق، أمين الكلية، الذين رافقوه خلال جولته التفقدية.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة بالمهندس محمد عزمي رئيس الورش، والمهندس أدهم، مهندس الصيانة، حيث قدما شرحًا تفصيليًا حول آليات تدريب الطلاب على استخدام الماكينات وكيفية تأهيلهم لفهم العملية الإنتاجية في الصناعات التكميلية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جميع الماكينات، سواء التقليدية أو الإلكترونية، تعمل بكفاءة عالية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في توفير المواد الخام اللازمة وتطوير الكفاءة الإنتاجية للورش، بما يخدم رؤية الدولة في التوسع بالصناعات التكميلية الصغيرة.

كما أعرب عن تطلعه لأن تتحول هذه الورش إلى وحدات إنتاجية متكاملة تساهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية خلال فترة الصيف لخريجي السنوات السابقة، بالإضافة إلى تدريب أعضاء الهيئة المعاونة على العملية الإنتاجية من الألف إلى الياء.

كما شاهد "مندور" عددًا من الفيديوهات الخاصة بالتدريب العملي للطلاب، والتي توثق مراحل تأهيلهم لاكتساب المهارات الفنية والتقنية.

وتضمنت الجولة تفقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما زار مبنى الاتصالات وقاعات أجهزة الحاسب الآلي، ثم انتقل إلى قاعة المؤتمرات والندوات التي تم تسميتها باسم الدكتور ناصر مندور، العميد المؤسس للكلية، تقديرًا لدوره في تأسيسها وتطويرها.

وأعلن رئيس الجامعة خلال الزيارة عن عزمه استقدام فنيين لاستكمال تجهيزات الورش الإنتاجية واستكمال هيكلها التنظيمي، بما يضمن تشغيلها كوحدات إنتاجية متكاملة تدعم العملية التعليمية وتسهم في تنمية المهارات الصناعية لدى الطلاب.

وفي إطار خطط التوسعة والتطوير، أكد الدكتور ناصر مندور العمل على البدء في رفع كفاءة أحد المباني استعدادًا لاستقبال الدفعة الأولى من البرنامج الدراسي الجديد "تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات" للعام الجامعي 2025-2026، مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز مدرجات جديدة لمواكبة الإقبال الكبير على الكلية.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع العاملين بالكلية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهودهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الجوانب التطبيقية للطلاب.