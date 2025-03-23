محافظ الأقصر يسلم كأس "الرواد" لمركز شباب أرمنت الحيط.. صور

شهد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، نهائي دورة الرواد والتي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، حيث أقيمت المباراة النهائية بمركز شباب طلائع النصر بالعوامية بين فريقي مركز شباب الشيخ سلطان ومركز شباب أرمنت الحيط.

التكريم

حضر المباراة النهائية، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

فريق الرواد بمركز شباب أرمنت الحيط يتوج بطلًا لبطولة اتحاد مراكز شباب مصر فرع الأقصر

وتوج فريق الرواد بمركز شباب أرمنت الحيط بطلًا لبطولة اتحاد مراكز شباب مصر فرع الأقصر، وذلك بعد فوزه على مركز شباب الشيخ سلطان في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، والتي انتهت بفوز فريق الرواد بركلات الترجيح، وقام المحافظ بتسليم كأس الدورة إلى مركز شباب أرمنت الحيط.

شهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين الفريقين، حيث قدم كلا الفريقين أداءً متميزاً، إلا أن فريق الرواد تمكن من حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وأعرب مجلس إدارة مركز شباب أرمنت الحيط، برئاسة أحمد الفاضل، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، وهنأ الفريق الفائز على أدائه الرائع، وتمنى له التوفيق في البطولات القادمة، كما أعرب لاعبو فريق الرواد عن سعادتهم بالفوز بالبطولة، وأهدوا هذا الفوز إلى جماهيرهم التي ساندتهم طوال البطولة.

جدير بالذكر أن دورة الرواد فوق الـ 40 سنة تمت على مستوى 7 إدارات فرعية على مستوى محافظة الأقصر، وتمت التصفية على مستوى كل إدارة حتى الوصول إلى النهائي، وكان عدد مراكز الشباب المشاركة 97 مركز شباب بإجمالي حوالي 1000 لاعب.

يذكر أن بطولة اتحاد مراكز شباب مصر فرع الأقصر هي بطولة سنوية تقام بين فرق مراكز الشباب في محافظة الأقصر، وتهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة، واكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وقد شارك في هذه البطولة هذا العام 16 فريقاً من مختلف مراكز الشباب في محافظة الأقصر.

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