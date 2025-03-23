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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس ، بنطاق محافظه الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فإنقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام . 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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