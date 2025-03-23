وزير الخارجية يعرب عن رفض مصر التام للتصعيد في الساحل السوري

الأحد 23/مارس/2025 - 03:56 م

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، دعم مصر الشامل والثابت للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربا عن رفض مصر التام للتصعيد في الساحل السوري الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن المنطقة تواجه تحديات اقتصادية خطيرة لاعتبارات خارجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والأوضاع بمنطقة البحر الأحمر.

وتابع: أكدنا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشددت على أهمية تنفيذ القرار الأممي 1701.

وفي سياق متصل أكد ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة ونثمن الموقف الأوروبي تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واستضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي