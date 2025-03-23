إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالفيوم

شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل بوابة الرسوم حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المحافظة، ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالإنتقال والفحص تبين إصابة إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي قبل بوابة الرسوم على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المحافظة،واسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.