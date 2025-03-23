كوريا الجنوبية تخصص 2.6 مليار وون لدعم المناطق المتضررة من حرائق الغابات

أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج-موك اليوم /الأحد/، عن تقديم منح مالية خاصة بقيمة 2.6 مليار وون للمناطق المتضررة من حرائق الغابات المستعرة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تشوي قوله - خلال اجتماع لمكافحة الكوارث، "إن الحكومة وافقت على منحة خاصة عاجلة للكوارث والسلامة بقيمة 2.6 مليار وون (177.4 مليون دولار أمريكي) للمناطق الثلاث المتضررة من حرائق الغابات".

وأوضح تشوي أن المنح المالية ستكون مخصصة لمنطقة سانتشيونج ومنطقتين أخريين، وهي المناطق التي اشتعلت فيها الحرائق الجمعة الماضية، سعيا لدعم جهود التعافي.

وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضا 50 مليون وون كأموال لإغاثة الكوارث لدعم المهجرين والضحايا في مقاطعة سانتشيونج جنوب شرق البلاد.

وذكر المكتب الرئاسي أن رئيس ديوان الرئاسة، تشونج جين-سوك، عقد اجتماعا مع كبار الأمناء، وناقش التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية، فإن حرائق الغابات في كوريا الجنوبية أسفرت حتى اليوم الأحد عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مع نزوح نحو 1500 شخص من مناطقهم، وفقا لوكالة "يونهاب".

