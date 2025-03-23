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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة وائل غنيم في سب وقذف تركي آل شيخ

وائل غنيم
وائل غنيم
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أجلت المحكمة الأقتصادية،  محاكمة وائل غنيم، المتهم بسب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لجلسة 26 أبريل المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محامي تركي آل الشيخ ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، يتهم فيه وائل غنيم بالتعدي عليه من خلال تدوينة نشرها عبر موقع إكس، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والمجتمعية.


وقد أشار البلاغ إلى أن هذه التدوينة تسببت في ضرر كبير للمستشار آل الشيخ، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعته.

وفي تفاصيل البلاغ، تم اتهام وائل غنيم بارتكاب أفعال من شأنها أن تسيء إلى سمعة المستشار آل الشيخ، حيث تم وصف تلك الأفعال بأنها تمثل تعدياً صارخاً على القيم والأخلاقيات المتعارف عليها في المجتمع.

وأضاف البلاغ أن غنيم استخدم منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر ما اعتبره المستشار آل الشيخ إساءات شخصية، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة حدة التوتر بين الطرفين

الاقتصادية المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ