محافظ القليوبية يعلن عن إطلاق مسابقة الأسرة المثالية

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة ودعم الأسر المصرية وتشجيعهم على تعزيز القيم.

وأكد محافظ القليوبية، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق مسابقة الأسرة المثالية 2025 في دورتها الثانية لتشجيع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة، وذلك تمهيدا لتكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم المعايير فى احتفالية سينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر إبريل 2025.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالي في كل من الفئات الآتية "أم ذات إعاقة ـ أم لأبناء ذوى إعاقة ـ أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة ـ أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة ـ أخت أو أخ يرعى (أخ أو أخت من ذوى الإعاقة) ـ صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوى الإعاقة".

جدير بالذكر أنه يتم ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالي: https://forms.gle/qKUmgV3xifoxHLrJ6

أو من خلال صفحة المجلس على فيسبوك: https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/?locale=ar_AR

على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس 2025.

واستمرار لاهتمام المحافظة بملف ذوى القدرات والهمم وجه محافظ القليوبية بعمل مسابقة محلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاختيار أيضا الأسرة المثالية من هذه الفئة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ورؤساء المدن والإعلان عنها.