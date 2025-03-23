وزير الخارجية يؤكد العلاقات الوثيقة يين مصر والاتحاد الأوروبي

الأحد 23/مارس/2025 - 03:44 م

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأحد مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي.

ورحب الوزير عبد العاطي في مستهل المؤتمر الصحفي بالمسئولة الأوروبية في زيارتها الأولى إلى مصر منذ توليها مهام منصبها.. مضيفا أن الزيارة تتزامن مع التحديات التي نواجهها جميعا، والتنسيق المتواصل بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وقال إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. لافتا إلى أن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.

وأضاف أن المباحثات مع الممثلة العليا تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية-الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأوضح الوزير عبد العاطي أنه تم كذلك الاتفاق على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، والعمل على زيادة نفاذ السلع المصرية وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.

