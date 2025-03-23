الهلال الأحمر الفلسطيني: ندعو إلى فتح ممر إنساني آمن بقطاع غزة حتى نتمكن من أداء مهامنا

أكد الدكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أننا في أمس الحاجة إلى فتح ممر إنساني آمن بقطاع غزة لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف حتى نتمكن من أداء مهامنا.

وقال الدكتور مراد في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد- "إن بعض الفرق الطبية لا تزال محاصرة في مناطق مدينة رفح وهناك استهداف لسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وتم إرسال طواقم مساندة لإخلاء الجرحى من المنطقة".

وأضاف أننا فقدنا الاتصال مع 10 من طواقمنا ذهبوا لانتشال زملاء لهم تعرضوا للاستهداف المباشر وإطلاق النار في منطقة في تل السلطان جنوب رفح الفلسطينية والتي تعتبر منطقة أمنة، حيث لم يعلن الاحتلال أنها منطقة عسكرية.

وتابع أنه منذ 3 أسابيع من غلق المعابر والاحتلال يمنع إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، كما قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة ولا يسمح بإدخال المولدات وما تم إيصاله إلى القطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية لا يفي بأي شيئ في ظل الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المنظومة الصحية وخروج ما يقارب 26 مستشفى من 38 عن الخدمة.

وأشار إلى أنه بسبب الحصار الأخير ومنع دخول المحروقات والبنزين توقفت ما يقارب 16 سيارة إسعاف عن العمل، بالإضافة إلى النقص الشديد في الأجهزة الطبية لمساندة المنظومة الصحية والأطباء.

وأوضح أن الطواقم الطبية التزمت منذ اليوم الأول وحتى الآن بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث أعدنا تشغيل مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بشكل جزئي نظرا للنقص الشديد في المنظومة الصحية، كما أنشأنا مستشفى ميدانيا في مدينة غزة لتقديم الخدمات للمصابين وهو المستشفى الميداني الوحيد الذي يعمل الآن في مدينة غزة.

وبين أن الوضع الآن خطير في القطاع حيث يقوم الاحتلال بقصف المباني السكنية المأهولة بالسكان وعدد الضحايا أكثر من 1200 شهيد في أقل من أسبوع وهو عدد كبير جدا وهناك الكثير من الضحايا لا زالوا تحت الأنقاض ولا تتوفر الأدوات والآلات الثقيلة لانتشالها وإزالة الركام، كما أن هناك نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف ونناشد من أجل إدخال طواقم طبية من الضفة الغربية أو من جمهورية مصر العربية ولكن الاحتلال يعيق ذلك.

