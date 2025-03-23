وكيلا تعليم الأقصر وسوهاج يبحثان احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين.. صور

استقبل الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، الدكتور محمد سيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وذلك لبحث احتياجات طالبات مدرسة المتفوقين بسوهاج، والمقيمات حاليًا بمقر مدرسة المتفوقين بالأقصر، لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمحافظة سوهاج.

الاجتماع

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالبات، وضمان تقديم كافة الخدمات اللازمة لهن، بما يحقق استقرار العملية التعليمية، ويضمن استمرار تحصيلهن العلمي في أفضل الظروف، كما تم التأكيد على التعاون المستمر بين المديريتين لتذليل أي عقبات تواجه الطالبات خلال فترة إقامتهن المؤقتة بالأقصر.

وأكد الدكتور صفوت جارح، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على توفير الدعم اللازم للطلاب المتفوقين في مختلف المحافظات، فيما أعرب الدكتور محمد سيد عن تقديره لجهود مديرية تعليم الأقصر في استضافة الطالبات وتقديم الرعاية الكاملة لهن حتى انتقالهن إلى المبنى الجديد بسوهاج.

طالبات مدرسة المتفوقين (10)

طالبات مدرسة المتفوقين (11)

طالبات مدرسة المتفوقين (12)

طالبات مدرسة المتفوقين (13)

طالبات مدرسة المتفوقين (1)

طالبات مدرسة المتفوقين (2)

طالبات مدرسة المتفوقين (3)

طالبات مدرسة المتفوقين (4)

طالبات مدرسة المتفوقين (5)

طالبات مدرسة المتفوقين (6)

طالبات مدرسة المتفوقين (7)

طالبات مدرسة المتفوقين (8)