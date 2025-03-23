السنغال: أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالسل في عام 2024

أعلن منسق البرنامج الوطني لمكافحة السل التابع لوزارة الصحة في السنغال فود دانفاخا، أن بلاده سجلت 16 ألفا و595 حالة إصابة بالسل خلال عام، في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة السل الذي يوافق 24 مارس من كل عام. وأوضح دانفاخا في بيان اليوم الأحد- أنه "من بين الحالات المصابة بالسل في عام 2024، أصيب 11 ألفا و181 رجلا بالسل مقابل 5414 امرأة"، مشيرا إلى أن "المرض يؤثر على المزيد من الشباب؛ الأمر الذي سيكون له تأثير اجتماعي واقتصادي على حياة السكان".



وذكر منسق البرنامج الوطني لمكافحة السل التابع لوزارة الصحة في السنغال أن إصابات السل بين الأطفال سجلت تراجعا ملحوظا لتصل إلى 697 حالة من أصل 2108 حالات كانت متوقعة، لافتا إلى وجود فجوة يجب سدها فيما يتعلق بتشخيص مرض السل لدى الأطفال.

وفيما يتعلق بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، قال دانفاخا إن "88 حالة جرى رعايتها" في المرافق الصحية، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي لمكافحة السل يجري الاحتفال به في 24 مارس من كل عام بهدف تسليط الضوء على الحاجة المُلحة للقضاء على السل الذي يعد أكثر الأمراض المُعدية فتكا على مستوى العالم ورفع مستوى الوعي العام بما يخلفه وباء السل من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مُدمرة، ولتكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الوباء العالمي.



ويتزامن هذا التاريخ مع اليوم ذاته من عام 1882 الذي أعلن فيه، الدكتور روبرت كوخ، عن اكتشافه للبكتيريا المسببة لمرض السل، ممهدا الطريق أمام تشخيص هذا المرض وعلاجه.

