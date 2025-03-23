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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بالحد من الاختناقات المرورية في أحد الشوارع

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، شارع خالد بن الوليد بحي المنتزه، وذلك في إطار متابعة سيادته أعمال تنفيذ مشروع كوبري محمد نجيب، والتحويلات المرورية التي تم تنفيذها بمنطقة سيدى بشر، بهدف الإسراع بتنفيذ المشروع قبل ازدحام موسم الصيف.

وخلال الجولة، أمر محافظ الإسكندرية إدارة المرور وجميع الجهات المعنية بمنع انتظار أو تواجد السيارات على جانبي الشارع نهائيا، وذلك  للحد من حدوث أيه اختناقات مرورية بالشارع أثناء أعمال تنفيذ المشروع.

كما أمر سيادته رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع وإزالة جميع الاشغالات والتعديات المتواجدة بشارع خالد الوليد، والمتابعة المستمرة للتأكد من عدم عودة هذه الاشغالات مرة أخرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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