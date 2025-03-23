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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة البريطانية تخطط لخفض أعداد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 آلاف موظف

الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية
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كشفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، عن خطط لخفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 الآف موظف.

 وجاء هذا الإعلان قبل بيان حاسم حول المالية العامة يوم الأربعاء المقبل؛ بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية. 

وأعربت ريفز عن ثقتها في التخفيض المقترح، قائلة "أنا واثقة من قدرتنا على خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10،000 موظف".
كما أقرت بتوسيع الخدمة المدنية خلال جائحة كوفيد-19 كاستجابة ضرورية للتحديات التي تواجهها البلاد.

ومع ذلك، أكدت أنه من غير المناسب الإبقاء على هذه الأعداد المتضخمة إلى أجل غير مسمى.
وتعتزم حكومة حزب العمال الحفاظ على استراتيجيتها المتمثلة في زيادة الإنفاق الحقيقي سنويًا خلال فترة ولايتها ومع ذلك، ستركز بشكل أكبر على كفاءة تخصيص الأموال.


ومن المتوقع أن تحقق الوزارات وفورات في التكاليف من خلال تحسين استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
 

الخزانة البريطانية حزب العمال الحكومة البريطانية