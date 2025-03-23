تخصيص 150 فدانا بحدائق العاصمة لإنشاء حرم لجامعة حلوان

وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فدان بحدائق العاصمة، لإنشاء حرم جامعي لجامعة حلوان، على أن يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

تاتى تلك الموافقة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة

يذكر ان المقر الرسمى لجامعة حلوان يوجد بمنطقة حلوان وكان قد اعلن فى وقت سابق ان المقر الحالى سيظل كما هو ولكن من المقرر ان يصبح فرعا لجامعه العاصمة الجديدة اى جامعة حلوان سابقا .