كأس عاصمة مصر.. معلول يقود فريق شباب الأهلي أمام طلائع الجيش

استقر مسئولو النادي الأهلي على خوض مباراة طلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 خاصة ان الفريق الأول مرتبط بمواجهة قوية أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا بعد أيام.

يخشى الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر من تعرض اي لاعب للإصابة في مباريات كأس عاصمة مصر وغيابه عن مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر الدفع ببعض اللاعبين البدلاء مع فريق 2005 في مباراة طلائع الجيش غدا حيث من المنتظر أن يشارك التونسي على معلول ومصطفى مخلوف وسمير محمد مع فريق 2005 أمام طلائع الجيش.

كما يقود فريق الأهلي في مباراة طلائع الجيش المدرب سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق الأهلي 2005 ومساعده محمد نجيب، وذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بشأن إراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الإثنين فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

هزيمة الأهلي من إنبي

وتعرض الأهلي للهزيمة من فريق إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، في استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.