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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: ضبط 340 مخالفة وحجز 10 سيارات خلال حملات لجهاز السرفيس

اللواء حازم لاشين
اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة
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وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مسئولي جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الرقابة والتواجد الميداني لمتابعة حركة المركبات بمختلف خطوط السير، وكذا حركة سيارات السرفيس بنطاق المواقف الحضارية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية لمداخل ومخارج المحافظة والمحاور المرورية الرابطة بين محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة لاستيعاب حركة الركاب المتجهة من وإلى الأقاليم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واطلع محافظ الجيزة على بيان جهاز السرفيس والنقل الجماعي حول مجهودات الرصد والتفتيش حيث شن الجهاز ٣٠ حملة شملت شوارع وميادين (المنيب، المتانيا، العياط، شارع البحر الأعظم، ربيع الجيزي، نكلا، منشأة القناطر، فيصل، الكوبري الخشب، الكيت كات، الوراق، خاتم المرسلين، نزلة كوبري العمرانية، ترسا، المشابك، الطالبية، الرماية، مشعل، مصر أسيوط الزراعي، المنصورية، كرداسة، العياط).
كما شن الجهاز عددًا من الحملات التفتيشية على مواقف الأقاليم لضمان التزام السائقين بالتعريفة وعدم تعديها وتوافر العدد الكافي من السيارات لخطوط بني سويف والمنيا والوسطى وجاء الحملات بمتابعةوإشراف اللواء حازم لاشينرئيس جهازالسرفيس والنقل الجماعي بالجيزة ومجموعة العمل المرافقة. 

وأشار البيان إلى أن الحملات تمكنت من حجز ١٠ سيارات منتهية التراخيص وضبط ٣٤٠ مخالفة متنوعة ما بين تقطيع طريق وعدم التزام بالأجرة ومخالفة خطوط السير والانتظار خارج المواقف الرسمية.

ضمن إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات المتابعة ضبط لحركة سيارات السرفيس بالمواقف وتعزيز التواجد بالخطوط والمحاور جهاز السرفيس