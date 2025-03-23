خبير عسكري: القصف المدفعي لم يهدأ على كامل لبنان من جيش الاحتلال

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن القصف المدفعي لم يهدأ على كامل لبنان من قبل جيش الاحتلال، ردا على إطلاق خمسة صواريخ من المستوى القديم أمس من الجنوب اللبناني، بينما نفي حزب الله أن يكون خرق وأطلق نار أو أطلق صواريخ ولكن يبدو أن الصواريخ أطلقت من قبل عناصر فلسطينية محتمل أن تكون عناصر فلسطينية قدمت من المخيم إلى مناطق في الجنوب وقامت بإطلاق هذه الصواريخ نصرة لغزة بدون أن تعلن ذلك.

وأضاف ملاعب، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا تعودنا في لبنان حتى في زمن السلم أن يقوم بعض عناصر المقاومة الفلسطينية ردًا على أعمال عدائية إسرائيلية ضد غزة عودونا في الماضي أن يطلقوا هكذا صواريخ إلى الداخل الأراضي المحتلة.

وأوضح، أن إسرائيل ردت بعنف لكنها ليست بحاجة إلى أي وازع حتى ترد فهي تقوم بأعمالها العدائية بشكل دائم وبغاراتها ولكن هذا الموضوع له تداعيات هامة جدًا بحيث أن إذا كانت خمسة صواريخ من الطراز القديم، اثنان منهما سقطا على الأراضي اللبنانية، وثلاثة أسقطتهم القبة الحديدية أزعجوا إسرائيل وهرب 10% من المستوطنين الذين عادوا إلى الشمال، هذا يشي أنه لا أمان في مستقبل الجليل الأعلى للمستوطنين طالما أن الموضوع لم يحال.