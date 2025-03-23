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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه سوهاج تكثف حملاتها التوعوية لرواد المساجد عقب صلاة القيام

ندوة
ندوة
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مديرية الاوقاف سلسلة ندوات لرواد المساجد عقب صلاة القيام بهدف توعية المشاركين باهمية الحفاظ على المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

واضاف انه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم تنظيم لقاءات بعدد من المساجد منها مسجد التوبة بقرية اولاد نصير ومسجد طه عثمان بقرية القنابرة بمركز سوهاج ومسجد الرحمن ومسجد النواورة بالعزبة والعرب بمركز اخميم ومركز خاتم المرسلين بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة ومسجد السلام بقرية اقصاص ومسجد الرحمن بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة وذلك لتعريف رواد المساجد بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة واهمية تركيب القطع الموفرة للمياه التى تساهم فى توفر ٦٠% من الاستهلاك وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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