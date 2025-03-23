30 سيارة إسعاف تتعرض للقصف الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب

أفاد الدكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه فقد الاتصال بعشرة من زملائه في تل السلطان برفح الفلسطينية بعد تعرضهم لإطلاق نار من قوات الاحتلال، موضحا أن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، كما قطع الكهرباء عن القطاع ومنع دخول المولدات.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز في المناطق الشمالية بغزة وغرب رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن 16 سيارة إسعاف توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وتابع مدير البرامج الصحية بالهلال الأحمر الفلسطيني: «أنشأنا مستشفى ميدانيا في مدينة غزة لتقديم الخدمات للمصابين، والاحتلال يقصف مباني سكنية مأهولة بالسكان في قطاع غزة».

وشرح مدير البرامج الصحية بالهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية أن 30 سيارة إسعاف تعرضت للقصف الإسرائيلي بقطاع غزة منذ بدء الحرب، مضيفا «ندعو إلى فتح ممر إنساني آمن بقطاع غزة حتى نتمكن من أداء مهامنا».