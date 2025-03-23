الموافقة على هدم المبني المجاني القديم بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلنت ادارة جامعة سوهاج، أنه تم الموافقة على الطلب المقدم من إدارة الجامعة بشأن هدم مبني العلاج المجاني القديم التابع للمستشفيات الجامعية، والمكون من خمسة طوابق، وذلك بناءاً على تقرير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة واللجنة المنوطه بحي شرق، والذى أقر بضرورة إخلاء المبني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء أعمال هدم وإزالة المبني، حفاظاً على أرواح المرضى والأطباء والاطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين والمترددين على المبني.

وجدير بالذكر، أن مبني العلاج المجاني القديم قد تعرض فى الشهور الماضية لحادثة تساقط الغطاء الخرساني للأسقف بعدد من الغرف والطرقات بجميع الأدوار نتيجة تآكل حديد التسليح بدرجة كبيرة، وعقب تكرار تلك الواقعة تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المبني وَتبين وجود شروخ مائلة بالحوائط، وتكسير بعدة أعمدة نتيجة وجود رطوبة، إلى جانب وجود رشح بالحوائط الخارجية، وسوء حالة دورات المياه، لذا أقرت اللجنة بضرورة إخلاء المبني والتقدم بطلب لإزالته بالكامل، كما تم تشكيل لجان وتخصيص بدائل للأقسام المتواجدة به وتسكينها لحين تشغيل مبني الجراحات المتخصصة، حيث ان المبني المجاني يضم كلاً من قسم الاستقبال والطوارئ بالدور الارضي وأقسام العظام والباطنة والأطفال بالأدوار العليا.

وستبدا أعمال الهدم وأعادة البناء فور الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك في اطار حرص إدارة الجامعة على سلامة وأمن المرضى والمترددين من مختلف المحافظات وكافة الأطقم الطبية والعاملة بالمستشفيات الجامعية، والتى تستقبل الآلاف يومياََ، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية على أعلى مستوى من الجودة، لتؤدي دورها الخدمي والمجتمعي على أكمل وجه.

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