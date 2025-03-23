جامعة أسيوط تشارك في حفل إفطار "لها ومعها" بمطرانية الأقباط الكاثوليك

شاركت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في حفل الإفطار وختام مشروع "لها ومعها"، الذي أقيم يوم السبت 22 مارس بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، حيث جاء المشروع بالتعاون مع جمعية معًا للتنمية ومكتب التنمية الإيبارشي، بالشراكة مع السفارة البريطانية في مصر، بهدف مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ودعم المرأة داخل المجتمعات المحلية بمحافظة أسيوط.

تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك، والأب متاؤس أديب، مدير مكتب التنمية الإيبارشي، والأستاذ هاني فوزي، المدير التنفيذي للمشروع، الذين أكدوا على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية والمؤسسية لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

شهد الحفل حضور نخبة من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى الدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة، والشيخ سيد عبد العزيز، مقرر بيت العائلة المصري، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بالمحافظة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية المشروع في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها داخل المجتمع، مشيرًا إلى الدور الفاعل لمؤسسات التنشئة مثل المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية في نشر الوعي ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بجهود المشروع في تطوير مهارات الأفراد والمؤسسات، وتكريم المشاركين المتطوعين الذين ساهموا في تنفيذ المبادرات المجتمعية الهادفة.

كما أوضح الدكتور محمود عبد العليم أن المشروع تضمن أنشطة متعددة، من بينها مبادرات مجتمعية، وتدريبات للمعلمين والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى حلقات نقاشية للأسر والشباب، مما ساهم في توعية آلاف الأشخاص من مختلف الفئات.

اختُتم الحفل بعرض لأنشطة وإنجازات المشروع، تلاه حفل غنائي، وتكريم للمشاركين، وسط أجواء من الأخوة والمحبة، قبل أن يجتمع الحاضرون حول مائدة الإفطار الجماعي.

