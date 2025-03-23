الأعلى للجامعات يعتمد تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى "قنا"

صرح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى بأن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد في اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة القاهرة ، قرار مجلس جامعة جنوب الوادي، بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح عكاوى أن مجلس جامعة جنوب الوادي قد وافق فى جلسته الأخيرة بمقر الجامعة في قنا، على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، وكذلك تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى جامعة قنا الأهلية مع العرض على الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في الموافقة، مؤكداً أن هذا التغيير يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة، بما يحقق الكفاءة والفاعلية.