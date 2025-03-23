المشدد 7 سنوات لعامل في أحداث عاهة مستديمة لجاره بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7سنوات في احداث عاهه مستديمه، وتسبب في اصابه المجني عليه بعجز في عينه بمنطقة المرج

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ،ان المتهم ع.ا عامل ضرب المجني عليه ج م سائق توك توك وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بواسطه سلاح أبيض مطواه وتسبب في أحدث عاهه مستديمة بالبصر للعين اليسري الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وعلي النحو المبين بالتحقيقات.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل في التشاجر مع جاره وإصابته بعاهة مستديمة وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.