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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدرة ضيفة برنامج "رامز إيلون مصر".. والجمهور يعلق: في رمضان

بدرة ضيفة برنامج
بدرة ضيفة برنامج رامز إيلون مصر
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يستضيف الفنان رامز جلال في الحلقة الـ 23 من برنامجه "رامز إيلون مصر" المعروض على قناة MBC مصر الراقصة الشهيرة "بدرة"، حيث تذاع الحلقة عقب أذان المغرب مباشرة.

نشر الفنان رامز جلال بوستر ضيف حلقة اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليعلق قائلًا: "حلقة جديدة من برنامج رامز إيلون مصر الليلة، هل يتحمل الصدمة" تفاعل عدد كبير من الجمهور على ضيفة الحلقة، وكانت أبرز التعليقات: "في رمضان، تاني يا رامز، ياريت تكون حلقة لذيذة، مش عارف أقول إيه".

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.

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