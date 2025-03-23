مارجوت روبي من كواليس فيلم "Wuthering Heights.. صور

خطفت الممثلة مارجوت روبي الأنظار بفستان الزفاف أثناء تصوير فيلمها الجديد "Wuthering Heights" للكاتبة إيميرالد فينيل.

تلعب الممثلة الأسترالية، البالغة من العمر 36 عامًا، دور كاثرين إيرنشو في الفيلم الذي تبلغ تكلفته 80 مليون دولار، والمقرر عرضه في فبراير 2026. ويشاركها في بطولة الفيلم الممثل الشاب جاكوب إلوردي، الذي يجسد شخصية هيثكليف الكئيبة.

رواية "مرتفعات ويذرينج" من تأليف الكاتبة إميلي برونتي، وهي الرواية القوطية الشهيرة التي صدرت عام 1847، وتدور أحداثها حول عائلتين تعيشان في شمال إنجلترا.

كان هناك عدد من الاقتباسات على الشاشة لرواية "مرتفعات ويذرينج" على مر السنين، بما في ذلك فيلم المخرج ويليام وايلر "Wuthering Heights" عام 1939، وفيلم روبرت فويست عام 1970 مع تيموثي دالتون وآنا كالدر مارشال، وفيلم بيتر كوزمينسكي عام 1992 من بطولة رالف فاينس وجولييت بينوش، كما كان هناك فيلمان تليفزيونان في عام 2009، مع توم هاردي وشارلوت رايلي، وفي عام 2011 مع جيمس هوسون وكايا سكوديلاريو، ومسلسلان في عامي 1978 و1998.

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