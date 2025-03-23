زوج يشعل النيران في جسد زوجته بالقليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبيةواقعة مأساوية، أشعل خلالها زوج النيران في زوجته بعد القاء بنزين عليها في نهار رمضان، وتسبب في إحداث حروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مستشفى السلام، يفيد باستقبال امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، مصابة بعدة حروق، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها حرجة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة تدعى "ع. ع. د" ، 39 عاما، حيث سكب زوجها البنزين عليها، وأشعل النيران بها، ما تسبب في وصول النيران إلى جميع أعضاء جسمها، ونقلت السيدة إلى مستشفى السلام، وجارٍ التحقيق.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز الخانكة من القبض على الزوج وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد مصدر طبي، بأن حالة السيدة مصابة بحروق في كافة أنحاء الجسد بنسبة 35%، وتتلقى العلاج حاليا في حالة خطيرة، وتم حجزها للعلاج وجار عمل اللازم.