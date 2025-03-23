استرداد 820 متر بعد إزالة تعديات على أراض زراعية بـ"بياضية الأقصر".. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملات موسعة أسفرت عن استرداد 820 متر، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين.

إزالات البياضية

وأوضح الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، أنه تم استرداد مساحة ٢٧٥ متر مربع أراضي زراعية، كما تم إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 100 متر تقريباً بنجع الشيخ، ومساحة ١٧٥ متر تقريباً بقرية البغدادي، كما تم تسليم الأرض لرؤساء القري.

إزالة بناء مخالف فى المهد على مساحة ٢٠٠ متر بمركز البياضية

وأوضح حسين، أنه تم خلال الحملات وقف أعمال حفر داخل الحيز العمرانى بعزبة ابو دومة بمدينة البياضية على مساحة ٢٠٠ متر، مضيفًا أنه تنفيذ إزالة تعدى على أملاك الدولة بقرية البغدادي عبارة عن سور بمساحة ٧٠ متر مربع بغرض إخفاء معالم الأرض لاستغلالها، حيث تم إيقاف أعمال الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

قاد الحملات صالح غانم نائب رئيس المركز، وبحضور المسئول الفنى للإزالات بالإدارة الهندسية، والمختصين بالجمعية الزراعية، وتم تحرير محضر تنفيذ الازالات وإتخاذ الأجراءات القانونية حيال المتعدين، ومصادرة مواد البناء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص والتعامل الفورى بكل حسم لمواجهتها.

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